Rapport om politireforma: Skiljet mellom små og store stader har auka

innenriks

Politireforma har gitt størst utteljing for å nå målet om sterkare fagmiljø som kan handtere dei mest alvorlege sakene, ifølgje ein rapport frå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Politiet skal ifølgje effektmåla vere til stades lokalt og vere synlege for publikum, ha tettare samarbeid med kommunane, og dessutan ha god lokalkunnskap. Sjølv om mange kommunar viser til godt samarbeid med politiet i det daglege, meiner særleg små kommunar at nærværet og lokalkunnskapen til politiet er svekt.

– Etter vurderinga vår har skiljet mellom små og større stader auka, heiter det i statusrapporten, som vart lagt fram fredag.

– Spissa innsats

Samarbeidet mellom politi og kommunar har vorte meir strukturert dei siste åra, men innbyggjarar i grisgrendte strøk opplever at det samla tenestetilbodet har vorte dårlegare, lyder konklusjonen.

Dette er sjette rapport i gjennomgangen av politireforma. Evalueringsarbeidet starta i 2016, og det vil etter planen bli avslutta neste år. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som gav direktoratet oppdraget, og i år vart det bede spesielt om å vurdere politiets synlighet og lokale nærvær.

– Det har skjedd ei spissing av innsatsen, heiter det i oppsummeringa.

Publikum får gjennomgåande betre tenester når det skjer noko alvorleg, og samarbeidet med dei andre naudetatane fungerer godt, blir det sagt. Rasulykka i Gjerdrum i vinter blir trekt fram som eit døme på dette.

Likevel er det framleis store utfordringar med alvorlege saker, mellom anna knytt til organisert kriminalitet og digital kriminalitet.

Fleire tilrådingar

Politireforma blir beskriven i rapporten som ei krevjande reform med ambisiøse mål. Politiet blir rådd til å vektleggje dette framover:

* Samarbeid gjennom tett dialog med den enkelte kommunen.

* Det må vurderast korleis politiet kan bli meir synleg og nærverande.

* Moglegheita innbyggjarane har til kontakt med politiet må forbetrast.

* Utvikling og bruk av digitale løysingar må forserast.

* Politidistrikta må få til meir samarbeid på tvers av distriktsgrensene.

* Styringa av politiet må bli meir overordna og langsiktig.

– Vurdere fleire patruljar

Viss ein skal no målet om meir synleg politi lokalt, bør ein mellom anna vurdere patruljestrukturen og tenesteplanlegginga, meiner direktoratet.

– Ei mogleg løysing er å la patruljane dekkje eit mindre område. Det kan gi kortare veg til aktuelle hendingar og sannsynlegvis òg meir synleg politi lokalt. Det vil sannsynlegvis krevje fleire patruljar, heiter det.

Ei anna løysing er å sjå på korleis patruljane er organiserte – noko som heng saman med ressursfordeling mellom funksjonelle og geografiske driftseiningar.

– Forhåpentleg vil den auka ressurstilførselen i 2020 og 2021, mellom anna dei 400 covid-19-stillingane, styrke nærværet til politiet og gi rom for fleire patruljar, heiter det i rapporten.

Kvardagskriminaliteten

Evalueringa skildrar òg korleis politiets og innbyggjaranes syn skil lag. For politiet handlar eitt politi og likare tenester om alvorleg kriminalitet og alvorlege hendingar, og dei er òg opptekne av å vise det samla tenestetilbodet.

Folk flest er derimot mest opptekne av at politiet følgjer opp kvardagskriminalitet, førebyggjande innsats retta mot barn og unge, og dessutan at dei har tilgang på tenester som pass, våpenlisens, utlendingsforvaltning og liknande.

Evalueringa noterer likevel at innbyggjarane i mindre grad enn politiet er nøydde til å ta omsyn til dei økonomiske rammene, og at dei ønskjer at politiet skal handtere både den alvorlege kriminaliteten og kvardagskriminaliteten på best mogleg måte.

(©NPK)