Ny felles smittevernrettleiar for underhaldningsparkane på plass

Rettleiinga er skriven på oppdrag frå helsestyresmaktene, og i rettleiaren er det smitteverntiltak og -rutinar for store og små underhaldningsparkar. Den inneheld generelle tiltak for godt smittevern, som avstand og reinhald, og spesifikke tiltak for underhaldningsparkar, som digitalt førehandssal av billettar for betre inngangskontroll og enklare smittesporing.

Rettleiaren som vart laga i fjor, er grunnlaget for den nye rettleiaren.

Konsernsjef Per Arne Slapø i Hunderfossen familiepark, som opnar til helga, meiner det er viktig at kvar park gjer ei grundig risikovurdering.

– Det skal vere trygt å besøkje norske parkar og vi fem store er vant til å samarbeide om tryggleik. Om nokon blir smitta i Hunderfossen eller ein av dei andre parkane, er det like problematisk for oss alle. Derfor er det naturleg å samarbeide om smittevern òg, seier han.

