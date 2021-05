Noreg donerer 5 millionar vaksinedosar til fattige land

innenriks

– Viss vi ikkje får slått ned covid-19 i heile verda, så er det ingen av oss som er sikre. Då vrir dette viruset seg rundt, og så kjem det nye mutasjonar, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Derfor er det viktig at vi har denne solidariteten.

Ho kunngjer no at Noreg legg opp til å donere om lag 5 millionar vaksinedosar til det globale arbeidde for å kjempe mot covid-19. Dosane vil i hovudsak bli gitt vidare i løpet av hausten i år og våren neste år.

Nyheita kjem i samband med eit globalt helsetoppmøte i Roma fredag.

Ventar overskot

Solberg viser til at Noreg gjennom vaksinesamarbeidet med EU har bestilt betydeleg meir vaksine enn det som trengst nasjonalt.

Samtidig har Noreg bestemt seg for å droppe vaksinen frå AstraZeneca etter fleire dødsfall blant vaksinerte.

AstraZeneca-dosane skal i første omgang lånast ut til andre europeiske land. Men etter kvart må låna «betalast tilbake», og då legg Noreg opp til å donere vaksinedosane vidare til fattige land, forklarer Solberg.

Ho lovar at donasjonane ikkje skal gå på kostnad av framdrifta i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i Noreg. Men deling av vaksinedosar er avgjerande for å auke tilgangen til vaksine i fattige land.

– I hovudsak ønskjer vi å donere det som vi ikkje skal bruke sjølv framover.

Vil bruke Covax

Noreg legg i hovudsak opp til å la donasjonane gå via det globale vaksinesamarbeidet Covax.

På den måten vil regjeringa sikre at dosane blir fordelte rettferdig.

– Vi skal ikkje drive med ein norsk imperialisme her der vi betaler ut til vennene våre. Vi skal sørgje for ei god og jamn fordeling i eit rettferdig system, seier Solberg til NTB.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varsla på helsetoppmøtet i Roma at EU samla sett vil donere minst 100 millionar dosar til fattige land.

Dei tre vaksineprodusentane Pfizer, Moderna og Johnson & Johnson kunngjorde samtidig at i alt 3,5 milliardar dosar vil bli gjorde tilgjengelege for fattige land i 2021 og 2022.

Forsvarar prioritering

Bakteppet er ein situasjon der rike land ligg milevis føre fattige land i vaksinasjonen.

Medan nærare 30 prosent av befolkninga i Noreg har fått minst éin vaksinedose, er delen berre 1,3 prosent i Afrika.

Solberg forsvarer likevel at Noreg vaksinerer eiga befolkning først.

– Eg pleier å seie at, vel, det er skattepengane til norske sjukepleiarar og lærarar vi bruker. Det må vi aldri gløyme. Dette seier eg òg på internasjonale møte, seier Solberg.

– Det ville vorte opplevd som ganske urimeleg viss vi berre skulle brukt desse pengane til å finansiere vaksinasjon av andre, og ikkje til den norske befolkninga. Vi må ha litt balanse, seier ho.

Frasa seg opsjonar

Men statsministeren trekkjer òg fram at regjeringa allereie i fjor haust valde å seie frå seg opsjonar på vaksinedosar som Noreg hadde sikra seg gjennom Covax. Desse opsjonane vart overførte til fattige land i staden.

Den gong stilte både Frp og Sp spørsmål ved avgjerda.

– Det vart litt diskusjon, seier Solberg.

– Men eg meiner faktisk at det vart mykje mindre bråk enn du kunne trudd.

