NHO: Endeleg kan konferansesesongen starte

– Dette er gode nyheiter, og vi bevegar oss endå eitt skritt mot full gjenopning av restaurantar, hotell og opplevingsbedrifter, seier Krohn Devold.

Utvida skjenkjetid og at kravet om matservering blir fjerna, er godt nytt for både restaurantbransjen og utelivsnæringa, seier ho vidare. Det kan òg arrangerast konferansar med 200 personar.

– No er det viktig at bedriftsmarknaden og offentlege styresmakter byrjar å booke møte og konferansar for hausten slik at hotella kan planleggje for gjenopning og ta tilbake tilsette.

