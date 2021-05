Kommuneoverlegen i Trondheim uroa for festing: – Hald deg heime

innenriks

Til Adresseavisen seier ho at ho fryktar smitterekordane frå jula snart blir tangerte. 31. desember sette Trondheim smitterekord med 83 nye smitta på éin dag.

– Vi er redde for at vi skal få tilstandar lik det vi såg i mellomjula. For det er det same mønsteret no som før jul. Folk har veldig mange nærkontaktar og driv med utstrekt festing, seier Røsstad til avisa.

Etter helga skal ho og teamet hennar vurdere om dei skal tilrå politikarane å stengje verksemder eller innføre skjenkestopp – og det vil ho helst unngå.

Derfor har ho denne oppmodinga til innbyggjarane i kommunen før pinsehelga:

– Hald deg heime, eller møt kvarandre ute i friluft.

Fredag kveld var det registrert 20 nye smittetilfelle i Trondheim, og Røsstad trur talet vil auke. Ho seier det er urovekkjande at smitten spreier seg på serveringsstader i byen.

– Det som er utfordringa no på utestadene, er at det spreier seg til mange som ikkje har noko med kvarandre å gjere, og det er meir utfordrande å ringje inn miljøet. Det spreier seg fort i alle retningar, seier Røsstad til avisa Nidaros.

