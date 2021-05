Innfører regionale tiltak i Larvik

innenriks

Kommunen bad sjølv om å bli omfatta av tiltaksnivået, som også blir tilrådd av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvaltar.

– Larvik kommune har sidan 23. april hatt lokale tiltak, men seier at dette no ikkje er nok for å avgrense smitteutbrota. Regjeringa har derfor vedteke å innføre tiltaksnivå B for kommunen. Utbrotet sest i samanheng med nabokommunane i Grenland, og Larvik får derfor det same tiltaksnivået. Larvik innførte i går ytterlegare lokale tiltak, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tiltaksnivå B gjeld frå midnatt, natt til laurdag 22. mai og til og med 3. juni.

