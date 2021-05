Hareide har fått over 260 spørsmål frå Stortinget om Nasjonal transportplan

innenriks

– Alle transportplanar som ulike regjeringar har lagt fram for Stortinget, har fått mykje merksemd. Spørsmåla eg får og svarer på, bidreg til å utdjupe og oppklare spørsmål om kostnader, prioriteringar og andre forhold, seier Hareide i ei pressemelding.

Han meiner at dette er med på å sikre at Stortinget har eit godt grunnlag for å behandle stortingsmeldinga på ein god og grundig måte.

Når transport- og kommunikasjonskomiteen er ferdig med behandlinga si av planen, kjem komiteen med ei innstilling der partia markerer standpunkta sine. Innstillinga skal behandlast i Stortinget, og der kan det bli gjort vedtak om å be regjeringa gjere endringar.

