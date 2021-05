Bollestad foreslår meir ambisiøst jordvernsmål

innenriks

Målet skal nåast innan 2025, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Dermed aukar regjeringa ambisjonane frå dagens mål, der maksimalt 4.000 dekar dyrka jord skal omdisponerast kvart år. Det målet vart nådd tre år på rad til og med 2019, og har truleg òg vorte nådd i 2020. Fordi regionale og kommunale planar tek stadig meir omsyn til jordvernet og bruker areala meir effektivt når dei byggjer ut bustader og næringsareal, meiner regjeringa det er realistisk å nå det nye målet.

Den nye jordvernsstrategien skal òg sørgje for at ein har betre oversikt over dei ulike areala i Noreg, og greie ut eit sterkare vern for dei viktigaste jordbruksareala.

– Vi ser at arealet fulldyrka jord der vi kan produsere korn, poteter og grønsaker er redusert, og derfor er det nødvendig å greie ut eit sterkare vern av dei viktigaste jordbruksområda, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

