6.000 elevar tok hurtigtest – berre tre var positive

I mai er det så langt gjennomført over 6.000 hurtigtestar på vidaregåande skular i Oslo, melder Aftenposten.

Massetesting i vidaregåande skule er eit tiltak Oslo kommune brukar for å oppdage eventuell smitte i skulen raskt. Neste veke vil alle vidaregåande skular vere ein del av programmet. Også utvalde ungdomsskular starta testing denne veka.

– Vi har vore veldig opptekne av at vi skal ha noko å tilby for å bidra til tryggleik og føreseielegheit, seier skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

For å gjennomføre testinga og analysen av hurtigtestane, har Utdanningsetaten tilsett rundt 70 koronavertar. Thorkildsen innrømmer at ho har vore spent på kor mange positive testar det ville bli.

– At det er såpass få, er veldig bra. Om det er superspreiarar blant dei, så veit vi at om vi ikkje hadde fanga dei opp så kunne det ført til at skular måtte stengje eller veldig mange måtte i karantene.

