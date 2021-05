innenriks

Den populære turistvegen, som bind Valldal på Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen, opnar som regel andre halvdel av mai dersom vêret tillèt det.

– Det er ein viktig veg for reiselivet i Møre og Romsdal, så vi er veldig glade for at vi kan opne til pinsehelga, seier byggjeleiar Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Trollstigen blir stengt 26. mai frå klokka 18 og utover kvelden grunna reparasjonar etter snøskredet i vinter, men held elles ope for sesongen.

