Norges Kystfiskarlag vil opne for delfinjakt

innenriks

– Det er avgrensa tilgang på mat både for dyr og menneske, og om ein skal frede ein art berre fordi han er søt, så er ikkje det heilt heldig, seier leiar i Kystfiskarlaget Tom Vegar Kiil til NRK.

Styret i Norges Kystfiskarlag ber styresmaktene starte ein prosess for uttak av springar og nise, skriv Fiskeribladet, sitert av NRK. «Bakgrunnen er at fiskere over tid har observert store mengder av det som synest å vøre skattbare bestander», heiter det i vedtaket som vart gjort i mai.

Springarar er nemning for fleire forskjellige delfin-artar som ofte opptrer i store flokkar, og nise er ein liten tannkval som høyrer til nisefamilien.

Ifølge Havforskningsinstituttet er det 250.000 niser og 200.000 springarar i Nordaust-Atlanteren. Til samanlikning er det 100.000 vågekvalar i same område.

(©NPK)