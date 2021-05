Nordmenn flest er positive til gjenopningstempoet

innenriks

I den siste undersøkinga i Norsk koronamonitor frå Opinion har nordmenn vorte spurde om dei synest opninga av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte.

Heile 60 prosent meiner at gjenopninga skjer i riktig tempo, medan resten blir fordelt omtrent likt mellom å synast at det går for sakte eller for fort.

I mai trur i gjennomsnitt 27 prosent av dei spurde at talet på nye tilfelle av koronasmitta i Noreg vil auke framover, medan 43 prosent trur på reduksjon. 30 prosent trur talet blir verande uendra.

Delen som trur på auke har falle med 2 prosentpoeng frå april og heile 26 prosentpoeng sidan mars.

Samtidig svarer 60 prosent av dei spurde at dei trur gjenopninga av samfunnet er årsaka til at koronasmitten kan auke.

