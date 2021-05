NHO Reiseliv: Reiselivsnæringa står framleis i ei alvorleg krise

innenriks

– Vi står framleis midt i ei alvorleg krise, men no er tida inne for å sjå på korleis vi skal komme oss vidare og kva moglegheiter vi har i framtida. Og viktigare enn nokon gong blir samarbeid med styresmaktene for å ha gode tiltak som bidreg til gjenreising av næringa, seier reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold i NHO, i ei pressemelding før den digitale årskonferansen i bransjen torsdag.

Reiselivsdirektøren minner om at mange bedrifter ikkje vil bli redda av ein god sommar med mange ferierande nordmenn, og at reiselivsbedrifter som lever av kurs- og konferansar, uteliv eller utanlandske turistar må vente lenge på ei normalisering av marknadene.

I NHO Reiselivs nyaste medlemsundersøking frå 13. mai svarer seks av ti bedrifter at dei trur det vil ta meir enn eitt år før dei er tilbake til normalen, men det er òg teikn til optimisme.

Det er nedgang i talet på bedrifter som fryktar konkurs, frå 40 til 35 prosent. Dette er framleis langt høgare enn 11 prosent i det generelle næringslivet.

40 prosent av bedriftene oppgir at dei har dårleg likviditet, ned frå 45 prosent. 60 prosent reknar med høgare omsetning dei neste tre månadene.

