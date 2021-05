Nær 3 millionar personbilar i Noreg

innenriks

For første gong er det meir enn 2,8 millionar personbilar i den norske køyretøybestanden. Og med ein snittalder på 10,8 år kan mange stå overfor meir eller mindre kostbare utbetringar og reparasjonar om bilen deira skal bli verande på vegen.

Ifølgje Finans Norge blir ramma årleg drygt 20 prosent forsikra bilar av ein skade. Dette betyr store utbetalingssummar for forsikringsselskapa og mykje jobb for verkstadene.

– Nye bilar i dag er mykje meir komplekse enn dei var for ein del år sidan. Det betyr at langt færre skrur på bilane sine sjølve, eller er i stand til å utføre reparasjonar, seier direktør for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), Øyvind Solberg Thorsen.

Samtidig betyr kombinasjonen av mange eldre bilar og mange bilar med ny, moderne teknologi, at heile bilparken er i endring.

– Det er neppe grunn til å tru at det vil bli færre skadar og bulkar på bilparken i dei næraste åra. Stadig fleire bilar på vegane, og mange nye moderne bilar som både går fort og kanskje køyrer hardare enn andre, kan òg bidra til auka skadeomfang med etterfølgjande verkstadbesøk, seier Solberg Thorsen.

(©NPK)