innenriks

Halvparten av kommunestyremedlemmene meiner kommunen har handtert pandemien «svært godt», skriv Kommunal Rapport.

Ytterlegare 47 prosent svarer «ganske godt», medan 3 prosent seier kommunen har handtert pandemien dårleg.

Vidare meiner to av tre lokalpolitikarar at det har vore ein god balanse mellom nasjonalt og lokalt vedtekne koronatiltak. 31 prosent meiner at for mykje er bestemt på nasjonalt nivå.

Spørsmålet vart sendt ut til 8.326 kommunestyremedlemmer. 1.828 av dei svarte.

