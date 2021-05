innenriks

– Vi fekk melding via AMK-sentralen klokka 14.40 om at to personar hadde hamna i elva. Den eine kom seg opp på land, medan den andre, ei kvinne, forsvann nedover elva, seier operasjonsleiar Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Kvinna vart henta opp og flogen til Trondheim.

