Regjeringspartia og Framstegspartiet stemde for innstillinga frå presidentskapet, som var at rapporten frå EOS-utvalet ikkje skal nedgraderast.

Resten av partia på Stortinget ønskte at innhaldet i rapporten skulle bli offentleg. Rapporten handlar om saka med den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg, som vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han heldt nesten til to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

