Dobbelt så mange hendingar med barn i jernbanesporet så langt i år

Ved enkelte av tilfella, som er registrerte frå 1. januar til 10. mai i år, har togførar måtta bruke nødbremsen eller kraftig redusere farten, opplyser Bane Nor i ei pressemelding.

I same tidsrom i 2020 vart det registrert 21 liknande hendingar. Auken er størst på Nordlandsbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen.

– Det er ikkje store tal, men vi er bekymra over den markante auken. No ropar vi varsku for å unngå tragediar der tog køyrer på barn som leikar i sporet, seier prosjektleiar Pål Buset for Bane NORs haldningsskapande program.

Bane Nor har utvikla ei nettside, Banorama.no, for å gi barn og unge nødvendig kunnskap.

