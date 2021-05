Betydelege mengder gass og olje funne i Norskehavet

innenriks

Det er i Dvalin Nord-prospektet på Haltenbanken, 270 kilometer nord for Kristiansund, at funna er gjort. Funna er like ved to andre felt som Wintershall Dea opererer, og dei har byrja å undersøkje utbyggingsløysingar.

Funnet i primærmålet inneheld ressursar på mellom 33 og 70 millionar fat oljeekvivalentar. I tillegg vart det oppdaga hydrokarbon i to grunnare, sekundære mål, med eit samla ressursestimat på mellom 38 og 87 millionar fat oljeekvivalentar, opplyser selskapet i ei pressemelding.

(©NPK)