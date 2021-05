Ambulansekaprar dømd til tolv års forvaring for sju drapsforsøk

innenriks

33-åringen vart i Oslo tingrett dømd for alle dei sju drapsforsøka som han var tiltalt for.

Drapsforsøka gjeld eit eldre ektepar, ei mor som trilla dei sju månader gamle tvillingane sine i Åsengata utanfor Sandaker senter, og to politimenn ein annan stad på Torshov.

Retten meiner at 33-åringen køyrde ambulansen på ein slik måte mot alle dei sju fornærma at det var utanfor hans kontroll at dei ikkje vart drepne.

Anka på staden

Dommen frå Oslo tingrett er einstemmig og i tråd med påstanden frå aktor, som bad om tolv års forvaring med ein minstetid på åtte år. Retten noterte til og med at påstanden til aktor om straff godt kunne vore endå strengare. Men statsadvokat Alvar Randa er tilfreds med dommen.

– Vi er òg nøgde med at retten deler vurderinga vår av alvoret i saka og dømer til ei ikkje tidsbestemt straff, seier Randa til NTB.

33-åringen anka sjølv dommen på staden. Han har berre erkjent delar av forholda og ikkje drapsforsøk. Hans forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, seier at dei var førebudde på at det kunne bli domfelling på alle punkt.

– Retten har ukritisk lagt til grunn dei bevisa som støttar oppunder tiltalen, seier han til NTB.

Trudde barna hennar døde

Det var 22. oktober 2019 at mannen kapra ein ambulanse på Rosenhoff i Oslo. Videobilete frå staden viste at mannen trua både ambulansepersonell og politifolk med ei avsaga hagle iført ein skotsikker vest med politimerke, før han sette seg inn i ambulansen.

Han køyrde deretter i vill fart eit stykke rundt omkring i Torshov-området, der han fleire stader køyrde opp på fortauet.

Undervegs køyrde ambulansen mellom anna på ei barnevogn der det låg eit tvillingpar.

Ifølgje dommen redda tvillingmora livet til barna då ho klarte å trekkje vogna dei låg i, litt unna ambulansen som kom i høg fart, slik at vogna ikkje vart køyrt ned, men heller kasta opp i lufta. Ingen av dei fornærma i saka vart alvorleg skadd.

I rettsforhandlingane, som gjekk i Oslo tingrett i april, forklarte mora til tvillingane gråtande at ho trudde at barna hennar døydde.

Vedgjekk ikkje drapsforsøk

Videobilete som vart viste i retten, viste ambulansen i høg fart gjennom dei tronge bygatene. Ein kunne høyre ei rekkje skot som politiet fyrte av mot bilen før mannen vart arrestert etter å ha køyrt inn i ein port i ein bygard.

Politiet fyrte av i alt 21 skot i løpet av den dramatiske hendinga, ifølgje Spesialeiningas etterforsking av rolla til politiet i saka.

Mannen har vore varetektsfengsla sidan arrestasjonen.

I retten erkjende 33-åringen straffskuld på alle punkta i tiltalen, bortsett frå drapsforsøk og truslar mot politiet med ambulansen. Han sa at han ikkje hadde hatt til hensikt å drepe nokon.

I tillegg er 33-åringen dømd til å betale oppreisningserstatning til alle dei fornærma, der summane varierer frå 50.000 kroner til 160.000 kroner.