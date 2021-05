Valdtektsdømt sørlending fekk lågare straff

innenriks

Sørlendingen er funnen skuldig i éi valdtekt, seksuell omgang med tre barn mellom 14 og 16 år og seksuell handling med eitt barn under 16 år.

Mannen i 20-åra vart frifunnen for eit samleie med ei anna jente mellom 14 og 16 år. Årsaka var at retten meinte dei var omtrent jambyrdige i alder og utvikling.

Hendingane skjedde vest i Agder i 2016 og 2017. Mannen var då i slutten av tenåra.

Lister tingrett dømde mannen til fengsel i seks år og ti månader. Dei meinte at han var skuldig i to valdtekter av same jente. I tillegg vart han då dømt òg for samleiet han vart frifunnen for i lagmannsretten.

Filma valdtekt

Lagmannsretten dømde mannen for éi valdtekt. Dei fire meddommarane meinte at han valdtok jenta ved to høve, medan dei to fagdommarane ikkje fann det tilstrekkeleg bevist.

Sidan domfelling kravde fem stemmer, vart han frifunnen for éi valdtekt. Jenta var under 16 år, og dermed vart samleiet sett på å heller vere seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

– Det er openbert kva klienten min tenkjer om å ikkje bli trudd. Det blir ei ny krenking for henne, seier bistandsadvokat Sidsel Katralen til Lister24.

Valdtekta mannen vart dømd for, vart filma og sende til éin person. Filmen skal ha vorte sletta. Jenta var over 16 år då valdtekta skjedde.

Lang saksbehandlingstid

Lagmannsretten meinte at straffa i utgangspunktet burde vere rundt seks års fengsel, men lang saksbehandlingstid og erkjenning av eitt samleie gjorde at straffa vart fem års fengsel.

– Eg hadde helst sett at dommen frå tingretten vart ståande, men vi merkar oss den nye dommen. Samtidig har dette vore ei ekstremt belastande sak for klientane mine, som det no er godt å få sett ein sluttstrek over, seier Berit T. Knutsen, som er bistandsadvokat for fire av dei fem fornærma jentene.

I tingretten vart han dømd til å betale til saman 440.000 kroner i oppreisning til jentene.

(©NPK)