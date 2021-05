Ungdomsorganisasjonar slit framleis med medlemsfråfall

innenriks

Ungdomsparti, bygdelag, kulturmønstringa til ungdommen og politiske organisasjonar har slite med medlemsflukt under pandemien, skriv Klassekampen.

Dei omfattande koronatiltaka har gjort det vanskeleg, for å ikkje seie umogleg, å halde oppe aktiviteten, sjølv om mange har nytta den digitale arenaen.

Ei undersøking om effekten til koronaen gjort av Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjonar viser at organisasjonane i snitt har mista 12 prosent av medlemmene i 2020. Også nyrekrutteringa står i stampe. Dei førebelse tala for 2021 tyder på at fallet held fram.

Onsdag skal Stortinget ta stilling til om dei skal få krisehjelp for å unngå varig skade av pandemien.

Forslaget kjem frå SV og har raudgrøn støtte, men ikkje frå regjeringa og Frp. Dei viser til at regjeringa allereie har sett inn tiltak og gitt støtte til organisasjonslivet og meiner dette er tilstrekkeleg.

(©NPK)