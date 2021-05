Tix: No har eg eigentleg vunne

innenriks

Noreg vart lese opp som det aller første landet av dei ti som gjekk vidare frå Eurovision-finalen på tysdag. Dermed blir Tix å sjå på scena i finalen på laurdag.

– Det er det største eg har opplevd. Ferdig. Punktum. Takk, var den første reaksjonen hans direkte på NRK etterpå.

Han fortel at han mista lydproppen i øyret undervegs.

– Og i det siste refrenget kunne eg høyre publikum i Nederland syngje med på låten, seier Tix.

Fram mot finalen laurdag fortel den norske artisten at han skal gjere akkurat det same som fram mot semifinalen.

– Men som de har forstått på meg, så pleier eg å toppe det litt for kvar gong, seier Tix.

For 200 millionar menneske

Han kallar det å gå vidare i seg sjølv som ein siger.

– No har eg eigentleg vunne. No skal eg faktisk få lov til å spele låten min ein gong til, i finalen. Og det er det største ein kan gjere, for no er det 200 millionar menneske som skal høyre meg formidle den bodskapen som eg verkeleg, verkeleg brenn for, seier den finaleklare artisten.

Han takkar folk heime i Noreg som heia på han.

– Etter ein heil karriere der det kjennest som at eg har jobba i motbakke, så kjendest det endeleg som eg var på heimelaget, seier han.

Slutten? Det kan du berre gløyme!

Under eit intervju med norsk presse etter showet, røpte Tix at han har planlagt det han no held på med, sidan 2016.

– Det var då eg byrja å planleggje slutten på Tix.

– Så dette er slutten? spør NTB.

– Nei, det kan du berre gløyme! svarar den 28-årige artisten.

«Fallen Angel» er skriven av Andreas Haukeland – kjent som Tix – saman med Mathias Haukeland og Emelie Hollow.

Før semifinalen låg låten på sjuandeplass hos speleselskapa, ifølgje den samla oversikta til Eurovisionworld.

Sverige òg med

Ti land gjekk vidare frå semifinalen på tysdag. I tillegg til Noreg var det Israel, Russland, Aserbajdsjan, Malta, Litauen, Kypros, Sverige, Belgia og Ukraina.

Under ein pressekonferanse etterpå vart det klart at Noreg er i andre halvdel av finalen på laurdag.

Den andre semifinalen går av stabelen torsdag, og òg der kvalifiserer ti land seg. Dei får selskap i finalen av arrangørlandet Nederland og «dei fem store» i EBU – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia.

Alle showa blir haldne i arenaen Rotterdam Ahoy.