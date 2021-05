Terrortiltalt 16-åring hadde bombeoppskrift på mobilen

innenriks

16-åringen frå Syria sleit med å gi gode svar då han vart konfrontert med internettsøk om mellom anna «overfylte/trafikkerte steder i Norge», «hvor mange fyrstikker i en eske» og «gjødsel» då aktor Marit Formo heldt fram utspørjinga onsdag.

Han måtte òg svare for ei PDF-fil som gir råd for betre resultat på soloaksjonar til jihadistar, noko han er tiltalt for å ha lasta ned.

– Eg antek at eg har opna henne, men eg hugsar ikkje alt. Biletet hugsar eg, men eg hugsar ikkje alt, forklarte han.

Då politiet ransaka rommet til guten, vart det funne fleire fyrstikker med avskrapa svovel. På mobilen hans var det ei bombeoppskrift som inneheldt svovel.

– Eg hadde ikkje som mål å lage noko slikt, sa 16-åringen og forklarte at han skrapa svovelen av sidan han kjeda seg.

Seier giftlaging var tidsfordriv

Guten har òg forklart at han laga ein niktongift, men at det var av rein forvitenskap og at han ikkje hadde som mål å skade nokon.

– Kva var planen med gifta? spurde aktor.

– Som sagt var det berre eit tidsfordriv. Eg hadde mykje tid, svarte han.

Ifølgje han vart gifta laga veker eller månader før han vart arrestert og sikta 4. februar.

Jihadmeldingar

Formo la tysdag fram meldingar der 16-åringen skreiv at han skulle «starte med jihad snart», og at eit mogleg angrep kunne skje på 17. mai. Guten forklarte at han skulle tøffe seg, og at han ikkje tenkte over kva han skreiv.

Guten er tiltalt for terrorførebuingar og deltaking i terrororganisasjonen IS. Han nektar straffskuld.

Påtalemakta meiner 16-åringen planla eit terrorangrep i Noreg ved bruk av gift eller eksplosiv.

Saka går for lukka dører i Oslo tingrett mellom 18. og 31. mai. Pressa får følgje saka, men har gitt delvis referatforbod. Det knyter seg i hovudsak til forhold som kan identifisere tiltalte.

