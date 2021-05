Smitteutbrot blant russ i Kristiansand – alle skular omfatta

innenriks

Smitten omfattar no alle dei fem vidaregåande skulane i Kristiansand, skriv kommunen i ei pressemelding.

– Det normale er at vi rapporterer om smittetal éin gong i døgnet. No er situasjonen så spesiell at vi vel å gå ut med fleire smittetal knytte til russen, seier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til Fædrelandsvennen.

Kommunen jobbar no aktivt med smittesporing for å få oversikt over russe-utbrotet.

– Det er svært viktig at russen no testar seg og held seg heime inntil testresultatet er klart, seier Vik.

Seinare denne veka vil kommunen møte Folkehelseinstituttet (FHI) om den eskalerande smittesituasjonen.

(©NPK)