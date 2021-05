Senterpartiet vil ha momskutt ut året

innenriks

Halvering av reiselivsmomsen til 6 prosent ut året og ein reduksjon av momsen for å ete på restaurant frå 25 til 15 prosent.

Det er krisetiltaka som Senterpartiet no foreslår for å hjelpe reiseliv og serveringsbransje ut av krisa.

– Vi har valt å sjå på avgifter fordi det går direkte på botnlinja, seier Geir Pollestad (Sp), som er leiar for næringskomiteen på Stortinget.

– Det vil vere eit viktig bidrag til ei næring som har hatt det beintøft sidan korona kom, seier han.

Pressa Nybø

I spørjetimen i Stortinget onsdag pressa Pollestad næringsminister Iselin Nybø (V) på spørsmålet. Han viste til at Venstre i sitt eige partiprogram går inn for redusert moms når ein et på restaurant.

Men det må skiljast mellom krisetiltak og varige tiltak, åtvara Nybø.

– Det er alltid lettare å innføre kriseordningar enn det er å avslutte dei, sa ho.

Nybø viste til at reiselivet lenge har ivra for redusert moms.

– Det er heilt sikkert ei sak dei kjem til å kjempe for også etter pandemien fordi dei opplever at det kjem bransjen deira til gagn. Og det er sjølvsagt retten deira. Men vi som regjering må òg balansere utgiftene.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har regjeringa likevel foreslått å forlengje den reduserte momssatsen for reiselivet til 1. oktober.

Fryktar for hjørnesteinsbedriftene

Frykta til Pollestad er at hjørnesteinsbedrifter skal gå under viss næringslivet ikkje får nok hjelp til å reise seg igjen etter koronapandemien.

– Når ein byggjar det opp igjen når turistane kjem tilbake, fryktar vi at ein i større grad må basere seg på tilreisande i staden for lokal arbeidskraft. Dess meir sentrale reiselivet er, dess større er den faren, åtvarar han.

Ifølgje Pollestad kan det gå mange år før reiselivet er tilbake til normalen.

– Reiselivsnæringa er nok ei av næringane som vil ha behov for tiltak lengst, seier han.

