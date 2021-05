Regjeringa orienterer om geografisk vaksinefordeling

innenriks

Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI vil vere til stades på den hasteinnkalla pressekonferansen.

Førre veke opna regjeringa opp for ei sterkare geografisk omfordeling av vaksinar. FHI har tilrådd å gi fleire vaksinar til ei mengd austlandskommunar som har hatt høgt smittetrykk over tid.

– Fordelen med ei sterkare omfordeling vil vere at innbyggjarane i kommunar med vedvarande høgt smittetrykk vil få første vaksinedose raskare. Det kan òg føre til at vi kan lette tidlegare på tiltak som desse områda har hatt over svært lang tid, og dermed gjenopne heile landet samtidig, sa helseminister Bent Høie (H).

Mange kommunar som risikerer å miste vaksinedosar ved ei slik skeivfordeling, har uttrykt misnøye, skriv VG.

– Kommunane er jo førebudde på å vaksinere mykje i sommar, men så kjem den ekstra belastninga på toppen i fellesferien. Timinga kunne jo ikkje vore verre, seier fylkeslege Jan Vaage ved Statsforvaltaren i Trøndelag til avisa.

(©NPK)