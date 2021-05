Psykologistudentar tapte sak i lagmannsretten om godkjenning av utdanning

innenriks

Borgarting lagmannsrett kom dermed fram til same konklusjon i saka som tingretten.

Studentane har utdanning frå Eötvös Loránd (ELA), og lagmannsretten viser mellom anna til at personar med denne utdanninga ikkje kan praktisere som klinisk psykolog i Ungarn med sjølvstendig ansvar for å greie ut og behandle pasientar for psykiske lidingar.

Lagmannsretten meiner derfor at ein person med denne utdanninga og ein norsk psykolog ikkje utøver same yrke.

Saka handlar om ei praksisendring frå 2016 då Helsedirektoratet vedtok at studentane frå ELTE-universitetet i Ungarn ikkje lenger kunne få lisens eller autorisasjon til å praktisere som psykologar i Noreg.

Avgjerda vart teken med omgåande verknad, samtidig som fleire norske studentar framleis studerte ved det ungarske universitetet.

Tidlegare har psykologistudentar i Ungarn fått avslag på autorisasjon, men rett til å jobbe på lisenstid i eitt eller to år. Etter det har dei hatt moglegheita til å søkje om å få innvilga autorisasjon.

