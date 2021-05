Nybø forseinka med kompensasjon for tapte varelager

innenriks

– Det er komplisert, og det tek tid. Eg skulle gjerne hatt denne ordninga oppe og gå, men det kjem til å ta litt lengre tid enn vi først håpa, og no ser det ut til å kunne bli ei tre vekers forseinking, sa Nybø i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag.

Det var Terje Aasland (Ap) som pressa Nybø om saka. Stortinget vedtok allereie i februar at koronastengde bedrifter skal kompenserast for varelager som har gått tapt på grunn av nedstengingar, men tre månader seinare er det framleis ikkje mogleg å søkje pengar frå ordninga.

Ifølgje Nybø jobbar Nærings- og fiskeridepartementet, Brønnøysundregistera og Eftas tilsynsorgan Esa på spreng for å få løysingane på plass så fort som mogleg.

Svaret roa ikkje Aasland.

– Det er heilt utruleg å høyre svaret, sa Aasland.

Han viste til at store delar av næringslivet står på randa av konkurs. Likevel må bedriftene vente.

– Den tilnærminga til norsk næringsliv kan vi ikkje ha, særleg ikkje i den krisesituasjonen vi er i no, for det er no det brenn.

(©NPK)