Konkurransetilsynet godkjenner brennevins-fusjon

Men, det er eit men, for at fusjonen kan fullbyrdast: Dei to selskapa får ikkje fusjonere før det er avtalt sal av merkevarene til ein eller fleire kjøparar som kan halde oppe konkurransen i marknaden, opplyser Konkurransetilsynet.

– Dette gjeld særleg marknadene for sal av akevitt, vodka og brennevinserstatningar under 22 prosent. Konkurransetilsynet har vore bekymra for at redusert konkurranse i desse marknadene ville gi auka prisar for desse produkta, seier konkurransedirektør Lars Sørgard.

