Hundrevis demonstrerte framfor Stortinget mot israelske angrep på Palestina

innenriks

I forsamlinga var det både barn, unge, gamle og russ, skriv Avisa Oslo.

Arrangørane var Palestinakomiteen i Noreg, Palestinakomiteen i Oslo, LO i Oslo, Fellesutvalget for Palestina og Norsk Folkehjelp Palestinagruppa i Kristiania Lokallag.

«Vi demonstrerer mot dei pågåande angrepa mot palestinarar på Gaza, i Sheik Jarrah, i Jerusalem og over heile det historiske Palestina. Vi krev at den norske regjeringa innfører sanksjonar mot Israel no!", skriv arrangørane på Facebook.

Det vart halde ei rekkje appellar frå talarstolen, og demonstrasjonen gjekk fredeleg for seg, opplyser politiet.

I alt 227 personar på Gazastripa er drepne sidan den pågåande konflikten braut ut 10. mai, ifølgje tal frå palestinske styresmakter.

I Israel er tolv personar drepne, blant dei ein fem år gammal gut, ei 16 år gammal jente og ein soldat, i over 3.000 rakettangrep frå Gazastripa, ifølgje israelske styresmakter.

