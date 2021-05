Trond Bentestuen sluttar som Rema-sjef etter usemje om retninga vidare

innenriks

Det skriv Reitangruppen, som eig Rema 1000, i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

– Eg ønskjer å takke Trond for innsatsen som er lagd ned – spesielt for søkjelyset han har hatt på eitt Rema 1000 og for den anerkjenninga han har sikra alle kvardagsheltane våre gjennom ein global pandemi. Sjølv om vi no avsluttar samarbeidet vårt, vil eg understreke at vi skilst som venner, og at Trond er ein flott fyr som vi heiar på og ønskjer all lykke vidare, seier administrerande direktør i Reitan handel og styreleiar i Rema 1000 Noreg, Ole Robert Reitan.

Tom Kristiansen tek over stillinga som administrerande direktør for Rema 1000 Noreg frå og med 18. mai.