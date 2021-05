Terrortiltalt 16-åring nekta straffskuld i retten

innenriks

16-åringen frå Syria er tiltalt for terrorførebuingar og deltaking i terrororganisasjonen IS. Aktoratet meiner at han førebudde ein terroraksjon i Noreg.

Guten, som snakkar dårleg norsk, har ikkje vilja la seg avhøyre av PST. Forsvararen hans, advokat Andreas Berg Fevang, har avvist at klienten hans hadde terrorplanar.

Saka går for lukka dører i Oslo tingrett mellom 18. og 31. mai. Pressa får følgje saka, men fått delvis referatforbod. Det knyter seg i hovudsak til forhold som kan identifisere tiltalte.

(©NPK)