Politiet vurderer etterforsking av Siv Jensen etter mogleg koronalovbrot

innenriks

I tillegg til Jensen var det tolv andre til stades på feiringa, skriv TV 2.

Dei gjeldande koronareglane i hovudstaden slår fast at det er forbode å samle over ti personar i private heimar.

– Vi var samla fleire enn ti personar, og fem var vaksinerte. Vi hadde ikkje fått med oss at dei nye tilrådingane frå FHI om å ikkje rekne beskytta personar i talet, ikkje gjaldt for Oslo, seier Jensen til kanalen.

– Eg beklagar dette på det sterkaste. Dersom vi gitt bot for dette regelbrotet, skal vi sjølvsagt betale han, seier ho.

Vurderer etterforsking

Oslo-politiet stadfestar overfor NTB at dei vurderer om dei skal etterforske saka.

– Vi har sett det som kjem fram i media, og vurderer ut frå dette om det er aktuelt å opprette melding/etterforske. Vi kjem tilbake til det – reknar med i morgon tidleg, skriv pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i ein SMS til NTB.

Tidlegare denne månaden vart Sylvi Listhaug valt som ny leiar av Framstegspartiet, og Jensen gjekk av etter å ha leidd partiet i 15 år.

Listhaug seier til TV 2 at ho er glad for at Jensen har lagt seg flat.

– Eg er glad for at Siv har lagt seg flat og beklaga. Det er viktig at alle følgjer koronareglane, seier Listhaug.

Solberg fekk bot

I april vart det kjent at statsminister Erna Solberg (H) fekk ei bot på 20.000 kroner for brot på smittevernreglane i samband med si eiga 60-årsfeiring på Geilo i februar.

Nestleiar i Arbeidarpartiet, Bjørnar Skjæran, vart òg etterforska i samband med eit nachspiel på eit hotellrom i Bodø i mars.

Saka vart lagd bort fordi samlinga ikkje vart verdsett som eit arrangement.