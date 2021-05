Ny norsk kvinne i Syria-leir ber om UD-hjelp

innenriks

Shezadi Kausar bur saman med sonen i flyktningleiren Roj i Syria.

– Situasjonen i leiren har forandra seg drastisk det siste året. Omgivnadene er ikkje lenger trygge nok, så barna kan vekse opp utan å utvikle alvorlege fysiske og psykiske problem, seier ho i eit intervju med Aftenposten.

29-åringen reiste til Syria i august 2014, busette seg i eit område kontrollert av Den islamske staten (IS), og ho vart islamisten Bastian Vasquez' andre kone.

Ho prøvde å flykte til Tyrkia i 2017, utan hell.

UD har fått førespurnad

Utanriksdepartementet stadfestar overfor NTB at dei har fått ein førespurnad, via ein tredjepart, frå ein norsk borgar i Syria om konsulær bistand.

– Av omsyn til teieplikta kan vi ikkje kommentere ytterlegare detaljar, seier kommunikasjonssjef Trude Måseide.

Seniorrådgivar Martin Bernsen i Politiets tryggingsteneste (PST) seier til NTB at norske Syria-fararar på generelt grunnlag må rekne med å bli arrestert når dei kjem heim.

Shezadi Kausar bad UD om bistand også i 2018, men angra året etter. Ho hevdar situasjonen i leiren har forandra seg drastisk det siste året.

Ei kvinne frå Syria har returnert

Shezadis Kausars venninne er kvinna som nyleg vart dømd til 3,5 års fengsel for deltaking i IS.

Denne kvinna er den einaste som hittil har vorte henta heim frå Syria av norske styresmakter. Fire dagar etter at ho sette beina sine på norsk jord for første gong på nesten sju år, trekte Frp seg ut av regjering.

Redd Barna forventar at UD hjelper kvinna og sonen heim umiddelbart.

– Slik at guten får komme i tryggleik og få barndommen sin tilbake, medan mor blir rettsforfølgt her i Noreg. Dette er den einaste riktige løysinga for alle dei attverande norske barna og mødrene, seier direktør for politikk og kommunikasjon Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Tidlegare tysdag har danske medium erfart at regjeringa i Danmark vil hente heim tre mødrer med dansk statsborgarskap og dei 14 barna deira frå Syria.

