Norwegians redningsplan godkjent

innenriks

Tysdag skreiv selskapet at Norwegian Air Shuttles restruktureringsplan endeleg har fått godkjenning i High Court of Ireland og Oslo byfutembete.

Det betyr at redningsplanen til flyselskapet no er godkjent. Dermed går det mot at selskapet sluttfører rekonstruksjonsprosessen onsdag neste veke.

«Ved utløpet av ankeperioden er det ikke blitt anket, og følgelig er planen endelig og bindende. Selskapet er bestemt på å gjennomføre restruktureringsprosessen 26. mai 2021», skriv Norwegian tysdag, ifølgje Dagens Næringsliv.

Norwegian søkte i november og desember om konkursvern i Irland og Noreg for morselskapet og Arctic Aviation Assets (AAA) – selskapet som sit på alle dei eigde og leasa flya til Norwegian. Søknadene vart innvilga kort tid etter.

(©NPK)