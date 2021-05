NRK flyttar hovudkontoret frå Marienlyst til Ensjø

innenriks

Den nye tomta kostar 800 millionar kroner.

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som gav NRK fullmakt til å kjøpe tomta.

– NRK er ein av dei viktigaste samfunnsinstitusjonane våre. No og i åra som kjem, er utfordringa å treffe norske sjåarar, lyttarar og lesarar som kan velje kva dei vil, når dei vil, frå ein global innhaldsmarknad. For å lykkast må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Eit moderne hovudkontor på Ensjø, aust i Oslo vil bli eit viktig bidrag til dette, seier Raja.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er stornøgd med at det blir Ensjø som neste stoppestad for NRK.

– Ved val av tomt er vi eitt steg nærare eit framtidsretta, moderne og miljøvennleg hovudkontor. Det blir viktig for NRKs vidare utvikling som allmennkringkastar og fellesarena i det norske samfunnet, seier Eriksen.

Grunna regulering og prosjektering er det ikkje klart når NRKs nye hovudkontor står ferdig.