NRK får nytt hovudkontor på Ensjø: – Ein historisk dag for heile Noreg

– Kjære alle saman, gratulerer med dagen, sa kulturminister Abid Raja (V) på pressekonferansen tysdag etter at det vart kjent at NRK skal få det nye hovudkontoret sitt på Ensjø.

Innflyttinga skjer om tidlegast fem år, ifølgje NRKs styreleiar Birger Magnus.

– Dette er ein stor dag, ein historisk dag for NRK og ein historisk dag for heile Noreg. Alle land treng ein allmennkringkastar. Det er noko med den rolla som vi ikkje må oversjå. NRK er ein trygg forvaltar av store augneblinkar. Eit slags fellesskapssankar, sa Raja.

NRK betaler til saman 800 millionar kroner for eigedommane som skal huse det nye hovudkontoret. Grunna regulering og prosjektering er det ikkje klart når NRKs nye hovudkontor står ferdig.

– Når eg i dag har gitt godkjenning, er det ein milepåle for NRK, for Noreg og for Oslo, sa Raja.

– Svært godt eigna

Det var NRKs generalforsamling ved Raja som gav NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 frå Ferd Eiendom og Axer Eiendom tysdag formiddag.

– For å lykkast i framtida treng NRK eit hovudkontor som opnar for samhandling, innovasjon og effektiv drift i pakt med vår tids krav til tryggleik og beredskap. Klima- og miljøkrav må takast vare på, og det nye hovudkontoret må vere lett tilgjengeleg for tilsette og publikum via eit godt kollektivtilbod. Konklusjonen i styret er at tomta på Ensjø er svært godt eigna for nytt hovudkontor for NRK, skriv Kulturdepartementet i ei pressemelding.

NRK opplyser at rundt to tredelar av NRKs 3.250 tilsette vil få det nye hovudkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

– Flott stad å jobbe

– Plasseringa av NRK har stor betydning for Noreg. Veldig mange har venta lenge på avgjerda. At NRK blir i Oslo er rett og slett strålande nyheiter for Oslo, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er stornøgd med at Ensjø blir neste stoppestad for NRK.

– Ved val av tomt er vi eitt steg nærare eit framtidsretta, moderne og miljøvennleg hovudkontor. Det blir viktig for NRKs vidare utvikling som allmennkringkastar og fellesarena i det norske samfunnet, sa Eriksen.