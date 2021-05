Miljøvernarar: Historisk rapport frå IEA må endre norsk oljepolitikk

innenriks

I rapporten blir det fast slått at det ikkje er behov fornye olje- eller gassfelt viss verda skal nå målet om å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader.

– Dette er ein av dei viktigaste rapportane i energidebatten nokon gong, seier Bellona-grunnleggjar Frederic Hauge til NTB. Han meiner IEAs konklusjon riv sund argumentasjonsgrunnlaget for oljepolitikken til regjeringa.

Greenpeace-leiar Frode Pleym kallar publiseringa av rapporten ein historisk dag som må endre norsk oljepolitikk.

– Det trengst ein gigantisk snuoperasjon i norsk energipolitikk. Vi utfordrar fossilkameratane i Ap, Høgre, Frp og Sp til å avslutte leiting etter ny olje, seier han i ei fråsegn.

Både WWF og Natur og Ungdom krev at regjeringa må avlyse 25. konsesjonsrunde der ei rekkje nye løyve til oljeutvinning skal tildelast.

– Dette må byrje å bli flautt for regjeringa. Sjølv IEA konkluderer no med at vi ikkje kan opne nye olje- og gassfelt etter 2021, om vi skal no 1,5-gradersmålet. No må regjeringa parkere planane for å opne nye olje- og gassfelt ein gong for alle, seier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Naturvernforbundets leiar Truls Gulowsen etterlyser klare svar på korleis politikarane vil leggje om kursen i oljepolitikken.

(©NPK)