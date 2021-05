Listhaug vil ha snarleg avklaring om bistand til Syria-farar

innenriks

– Etter å ha reist ned til Syria for å spreie terror er no terroristen Aisha Shezadi frekk nok til å be Noreg om hjelp. Det var nøyaktig dette Frp åtvara mot. Noreg skal ikkje hente heim IS-terroristar. No er det nok. Samd? skreiv Listhaug på Facebook-sida si tysdag kveld.

Overfor NTB utdjupar Listhaug og siger at ein får klare seg sjølv om ein har slutta seg til ein terrororganisasjon.

– Nok er nok, og eg forventar ei snarleg avklaring frå regjeringa om dei verkeleg har tenkt å hjelpe denne terroristen eller andre IS-sympatisørar til Noreg, seier Listhaug.

Tysdag skreiv Aftenposten om at den norske kvinna Aisha Shezadi Kausar (29) har bede Utanriksdepartementet om konsulær bistand. Ho reiste til Syria i august 2014, busetje seg i eit område kontrollert av Den islamske staten (IS) og vart den andre kona til islamisten Bastian Vasquez.

Shezadi Kausar bur no i flyktningleiren Roj i Syria, saman med ein son. Ho meiner situasjonen har forandra seg i leiren det siste året, og omgivnadene er ikkje lenger trygge nok.

Framstegspartiet forlét Erna Solbergs regjering i januar 2020 då Noreg henta heim ein kvinneleg Syria-farar og dei to barna hennar.

