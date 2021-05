Fann forhistorisk øks på 12 meters djupn utanfor Arendal

innenriks

– Dette er veldig spennande. Vi har ingen kjende forlis frå bronsealderen, og om dette funnet stammar frå eit slikt, er det det første i landet, seier arkeolog Frode Kvalø til Agderposten.

Øksa vart funnen av Norsk Maritimt Museum i samband med rutinemessig registrering av kulturminne. Ifølgje Kvalø tyder funnstaden på at øksa har komme dit med fartøy.

No jobbar forskarane med å finne ut av når og i kva samanheng. Den eine er at øksa har vore ein del av ballasten på eit skip i seglskutetida og hamna på sjøbotnen for berre nokre få hundre år sidan.

Den andre og meir spennande hypotesen er at øksa er restar etter er forlis for over 3.000 år sidan. Om denne hypotesen stemmer er dette den første kjende forlisstaden frå bronsealder i Noreg, skriv museet.

– Dette kan vere framsidestoff til alle aviser, eller det kan vere uinteressant, avhengig av kva vidare undersøkingar viser, seier seksjonsleiar Sven Ahrens ved museet til Agderposten.

