Aktor ber om elleve års fengsel for Oppsal-drapet

innenriks

Påtalemakta meiner drapet var forsettleg og la ned påstand om elleve års fengsel då saka vart avslutta i retten laurdag for ei veke sidan, melder TV 2.

– Vi meiner at forklaringa hans er heilt i strid med dei tekniske bevisa i saka. Forklaringa hans kan rett og slett ikkje stemme, og det verkar at han pyntar på historia, seier statsadvokat Alvar Randa til TV 2.

Ifølgje TV-kanalen forklarte 56-åringen i retten at han var full og hadde krangla med sambuaren, og at han tok fram hagla for å true henne. Forsvararen til mannen, advokat Bjørn Aksel Henriksen, meiner 56-åringen skal dømmast for aktlaust drap.

Det var i september 2018 at ei kvinne i 40-åra vart skoten og drepen i ei blokkleilegheit på Oppsal. Sambuaren ringde sjølv politiet og sa det hadde skjedd eit uhell. Sidan då har han stått fast ved forklaringa om at våpenet gjekk av då han skulle lade det.

Ei teknisk undersøking av hagla viste at våpenet er defekt. Med dette som bakteppe vart mannen sett fri frå varetekt i januar 2019, sidan retten meinte bevisa mot han ikkje lenger var gode nok.

Det er venta dom i saka innan få veker.

(©NPK)