Vindkraftmotstandarar tapte i retten

innenriks

Møre og Romsdal tingrett slår fast at konsesjonen om å byggje åtte vindturbinar er gyldig, og at arbeidet dermed kan halde fram for fullt. I tillegg er vindkraftmotstandarane dømde til å betale nær ein million kroner i sakskostnader, melder NRK.

– Det er tryggjande å sjå at tingretten konkluderer slik tingretten og lagmannsretten tidlegare har gjort, og at konsesjonen er gyldig, seier Olav Rommetveit hos utbyggjaren Zephyr.

Delar av dei omstridde vindturbinane på Haramsfjellet kan allereie sjåast frå lang avstand, og innan kort tid blir dei 150 meter høge tårna sett opp.

Vindkraftkonsesjonen vart gitt i 2009, men det var først i 2019 at sjølve utbygginga vart sett i gang.

(©NPK)