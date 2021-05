Slottet får unntak frå arrangementsforbod 17. mai – kan samle rundt 300 personar

innenriks

I utgangspunktet er det berre lov å samle ti personar til arrangement i Oslo etter dagens regelverk, men Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vurdert at det kan gjennomførast på ein smittevernmessig forsvarleg måte.

Derfor har Oslo kommune valt å lage unntak for arrangementet i koronaforskrifta si, men altså berre for deltakarane. Publikum blir bedne om å halde seg unna.

– Byrådet ønskjer å leggje til rette for at arrangementet kan gjennomførast ved å gjere eit unntak frå regelen. Arrangementet er ei nasjonal TV-sending som gir innbyggjarane høve til å sjå kongefamilien, og er ei markering av dagen på Slottsplassen når den tradisjonelle feiringa av 17. mai er avlyst. Unntaket gjeld arrangementet som blir sendt på NRK, og alle aktivitetar i samband med arrangementet som øvingar og liknande, skriv Oslo kommune i vurderinga si.

Ny biltur

Slottet har allereie opplyst at kongefamilien på vanleg vis troppar opp på slottsbalkongen klokka 11.30 for å vere til stades ved nasjonaldagsmarkeringa.

Men andre skodelystne blir bedne om å følgje med på markeringa på andre vis.

– Av smittevernomsyn vil dessverre Slottsplassen og deler av Slottsparken vere stengt for publikum i år, men vi håpar at dei som ønskjer å få med seg nasjonaldagsmarkeringa til kongefamilien, kan følgje ho gjennom media, har kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset sagt til NTB.

Kongeparet planlegg òg ein køyretur rundt i Oslos gater i open bil på 17. mai slik som i fjor.

Rundt 300 personar

I Helsedirektoratets vurdering av arrangementet på Slottsplassen, kjem det fram fleire detaljar om programmet.

Mellom anna blir det skissert at totalt 296 personar vil vere til stades. På toppen av dette kjem representantar frå politiet og garden.

– Slottet beskriv at aktørane som skal delta på Slottsplassen, er inndelte i kohortar. Det er bra. Dei tre barnekora er plasserte separerte frå kvarandre. Vi reknar med at kvart av kora følgjer smittevernreglar som er anbefalte for dei, men arrangøren bør forsikre seg om at dette er planlagt. Likeins reknar vi med at HMKG drill og musikk, og andre kunstnariske aktørar følgjer anbefalte smittevernrutinar, skriv FHI i innspela sine.

Reglane i Oslo tillèt vanlegvis berre ti personar på utandørsarrangement, og kommunen har derfor vedteke eit unntak om at desse reglane ikkje gjeld «Det kongelige hoffs nasjonale arrangement på Slottsplassen 17. mai.»

120 frå Garden

Dette er deltakarane på arrangementet:

* Det kongelege hoffet (ansvarleg arrangør) (8)

* Oslo kommune/17. maikomité (4)

* Elevar frå 3 jubileumsskular – faneberarar (9)

* Hans Majestet Kongens Garde – HMKG Drill og musikk (120)

* Barnekor: Det norske jentekor (50), Bolteløkka jentekor (25), Bislett gutekor (25)

* Kulturinnslag – ord frå ungdommen/musikk/dansarar (20)

* NRK, NTB, anna presse (35 – produksjon og journalistar)

* Oslo politi og HMKG – personell og perimeter-sikring

Helsedirektoratet presiserer at fleire av desse gruppene kan sjåast på som «tilsette og oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangement», eller «utøvande kunstnarar», og at dei derfor ikkje skal teljast med i totaltalet.

Derfor kjem arrangementet etter vurderinga frå direktoratet heller ikkje i konflikt med den nasjonale forskrifta om maks 200 personar på utandørsarrangement, som altså er mindre streng enn den lokale forskrifta som vanlegvis gjeld for Oslo.

Også i fjor fekk Slottet unntak frå smittevernreglane til 17. mai. Den gongen var det eit nasjonalt forbod mot forsamlingar på over 50 personar.

(©NPK)