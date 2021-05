Person redda ut etter båtbrann ved Askøy

innenriks

Operasjonsleiar Terje Magnussen i Vest politidistrikt seier brannvesenet er på veg ut med fleire båtar.

– Det er meldt at det er i alle fall ein person i båten, seier han til NTB.

Brannvesenet melder at nødetatane straks er på plass på staden. Dei skriv at det ikkje er noko synleg røyk per no. Hovudredningssentralen leier redningsaksjonen.

– Brannvesenet er på staden. Dei opplyser at personen om bord i båten er i god behald, seier vaktleiar Kjetil Hagen ved HRS Sør-Noreg.

Han seier det berre var ein mindre brann i båten, som raskt kom under kontroll.

– Vi vurderer no om det trengst ytterlegare støtte i samband med sløkking av det som har brunne, seier han.

På Twitter opplyser hovudredningssentralen at brannvesenet har teke med seg personen som var i fiskebåten.

(©NPK)