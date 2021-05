Mann dømt til 15 og eit halvt års fengsel for drapet på Dan Eivind Lid

innenriks

Ein 55 år gammal mann frå Kristiansand er dømd i Kristiansand tingrett til 15 og eit halvt års fengsel for drap og grovt ran, skriv Fædrelandsvennen. Han ankar dommen.

– Han er veldig skuffa over vurderinga til tingretten, og det er openbert at dommen blir anka, seier forsvararen til mannen, advokat Torleiv Drangsland.

Ein 46 år gammal mann frå Russland vart frikjend for drapet, men vart dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følgje. Også ein 36 år gammal mann frå Kristiansand er dømd til tre års fengsel for grovt ran.

Dan Eivind Lid vart funnen død i heimen sin i Suldalen i Kristiansand laurdag 3. oktober 2020. Obduksjonen viste at den tidlegare Sian-aktivisten døydde av kveling. To veker seinare vart tre menn arresterte, to av dei vart tiltalte for drap medan den tredje vart tiltalt for grovt ran.

Aktor la ned påstand på 18 års fengsel for 55-åringen og 17 år for 46-åringen. Påstanden mot den tredje, som berre var tiltalt for grovt ran, var ni års fengsel.

Påtalemakta meinte at drapet skjedde i samband med at dei tre skulle rane Lid og at det heile var godt planlagt.

Ifølgje aktor Leif Aleksandersen hadde 36-åringen ei veke før drapet fått vite at Lid hadde fått igjen 168.000 kroner på skatten og at Lid skal ha kjøpt ei større mengd amfetamin.

