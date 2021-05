Legionella-funn ved Kristiansund sjukehus

innenriks

Det er sett i verk strakstiltak og det er liten risiko for pasientar og tilsette grunna låge verdiar, skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Alle dei positive prøvene kjem frå vestfløya til sjukehuset.

– Vi har hatt dialog med FHI som kan stadfeste at det er liten risiko for pasientar og tilsette sidan funn viser låge verdiar. Dei høgaste verdiane vart gjorde på eit teknisk rom, som no er avstengt, seier smittevernrådgivar Anne Iren Kjønnøy.

Ho legg til at det er gjort ei rekkje strakstiltak ved vestfløya til sjukehuset for å hindre at pasientar og tilsette blir utsett for bakterien.

Tiltaka gjeld berre vestfløya, og hendinga vil ikkje få driftsmessige konsekvensar for sjukehuset.

Fredag kveld blir det gjennomført reinsing av vassanlegget med høg temperatur. Nye prøver blir tekne i løpet av neste veke.

