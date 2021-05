innenriks

Eit mindretal i Høgres programkomité gjekk før landsmøtet inn for å vedta eit krav om å «gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringa for å gjere endringar for å skjerme staten for auka risiko».

Men fleirtalet på landsmøtet ville det annleis, og forslaget fall då dissensen kom opp til votering fredag.

