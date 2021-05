Fiskeriopprør på Høgre-landsmøtet

innenriks

Landsmøtet stemde for i alt ni forslag som redaksjonskomiteen i forkant av voteringa hadde innstilt på skulle avvisast.

I dei nye programpunkta blir det fastslått at Høgre vil:

* vidareutvikle ein sterk havgåande fiskeflåte for å kunne fangste norske ressursar i internasjonal sone og heve norsk suverenitet, og dessutan kunne fangste opparbeidde kvotar i andre farvatn, samtidig vil vi ta vare på kystflåten

* sikre stabile og føreseielege rammevilkår for havbruksnæringa gjennom eit modernisert, forenkla og effektivt regelverk tilpassa behovet og potensialet til næringa for vidare vekst

* styrkje forsking på biomarine artar

* vidareføre berekraftig forvaltning av fiskebestandar og marine artar, basert på faglege råd og forsking

* gjennomgå deltakarlova og vurdere ei styrking av nasjonalitetskravet

* utnytte dei naturgitte fortrinna våre for havbruk gjennom å auke kunnskapen om sameksistens mellom havbruk, fiskeri, miljø, og dessutan andre næringar i kystsona og havområda våre

* setje i gang ei kunnskapsinnhenting om arealbruk, arealbehov og arealforvaltning til havs, og vurdere behovet for ei meir samordna arealforvaltning som betre og meir føreseieleg avveg dei ulike interessene

* arbeide aktivt for å byggje ned tollbarrierar på omarbeidd fisk, og sikre marknadstilgang

* stimulere til bruk av ny teknologi og dessutan sørgje for gode rammevilkår og marknadstilgang for å leggje til rette for at meir fisk blir omarbeidd i Noreg

Forslaga var fremja av Møre og Romsdal Høgre, Troms og Finnmark Høgre, Vestland Høgre og Nordland Høgre i fellesskap.

(©NPK)