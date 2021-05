Dobbelt så høg straumpris i første kvartal

innenriks

Den totale straumprisen for hushalda, medrekna avgifter og nettleige, var i gjennomsnitt 120 øre per kilowattime i første kvartal i år, skriv SSB.

Det er 37 prosent høgare enn i første kvartal i 2020, då straumprisane var lågare enn dei har pleidd å vere dei siste åra. Trekkar ein frå avgifter og nettleige, var kraftprisen nesten dobbelt så høg i første kvartal i år. Dei siste ti åra har straumprisen berre vore høgare i slutten av 2018 og i byrjinga av 2019.

I februar løyvde Stortinget 260 millionar kroner ekstra til bustøtte for å hjelpe mottakarane med å betale dei høge straumrekningane under kuldebølgja. I januar og februar låg gjennomsnittstemperaturen i Noreg høvesvis 3,3 og 2 grader under normalen.

I tillegg har Statnett fått redusert delen sin av nettleiga med 24 prosent samanlikna med året før, for å hjelpe straumkundane under koronapandemien.

